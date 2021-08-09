Российская кинологическая федерация (РКФ) ко Всемирному дню книголюбов составила рейтинг кличек собак, названных в честь литературных героев: в топ-10 лидирует Алиса из Страны чудес, а замыкает рейтинг Винни из сказок про Винни-Пуха.

Рейтинг, с которым ознакомилось РИА Новости, построен на данных единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 320 тысяч щенков.

"Герои известных литературных произведений зачастую привлекают собаководов своими именами. Здесь бы я дал совет хозяевам не выбирать длинные имена, лучше всего подбирать односложное или двусложное имя, так будет проще запомнить кличку. Еще очень важный момент при выборе клички – это возможность для собаки распознать свое имя среди других слов. Если вы все-таки остановились на длинном имени, обязательно подумайте над тем, как вы его можете сократить для использования при тренировках и на прогулке", - рассказал РИА Новости, комментируя рейтинг, президент РКФ Владимир Голубев,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно топ-10 рейтинга РКФ, на первом месте по популярности оказалась кличка Алиса, которая может отсылать к имени главной героини произведения "Алиса в Стране чудес". Собак с такой кличкой зарегистрировано 2099.

На втором месте оказался центральный персонаж пьесы Уильяма Шекспира "Гамлет". Имя отважного героя носят 640 собак.

Третье место у клички Шерлок, отсылающей к имени знаменитого детектива Шерлока Холмса. "Питомцев с кличкой Шерлок 546. Возможно, эти псы отличные ищейки", - говорится в рейтинге.

Не обошли вниманием книголюбы-собаководы и другое шекспировское произведение – пьесу "Ромео и Джульетта". По улицам и дворам России бегает 521 собака, носящая имя главной героини произведения, и 461 пес с именем ее возлюбленного.

В список самых популярных кличек также вошли такие имена как Питер Пен (416 кличек, герой одноименных сказок), Бонд (318, суперагент из романов про Джеймса Бонда). Замыкает рейтинг кличка Винни - персонаж повестей и стихов о плюшевом мишке Винни-Пухе. Четвероногих питомцев с такими кличками 232.