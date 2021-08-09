Предложения депутата, направленные на реформы в сфере обороны

По мнению Андраника Кочаряна, депутата от фракции «Гражданский договор», кандидата в председатели Постоянной комиссии НС по обороне и безопасности, в условиях кардинальных изменений в среде безопасности Армении нужно говорить не о том, что было сделано или не сделано, а о создании новой безопасной среды и наметить краткосрочные и среднесрочные планы.

Как сообщает «Арменпресс», Андраник Кочарян в своем выступлении отметил, что в своей будущей деятельности комиссия должна основываться на следующих положениях и подходах.

«Прежде всего, национальная безопасность должна рассматриваться как функция демократического развитого общества. Страна без богатых природных ресурсов, которая постоянно сталкивается с различными угрозами, включая экономическую блокаду, вынуждена постоянно меняться, чтобы сохранить возможности для эффективного управления и развития. Используя интеллектуальный потенциал как страны, так и диаспоры, Республика Армения должна стать инкубатором науки и технологий, поэтому считаю необходимым основные инвестиции делать в развитие образования и технологий», - подчеркнул Кочарян.

Депутат считает необходимым сформировать профессиональную рабочую группу с привлечением кадров правительства, профильного комитета Национального собрания и Секретариата Совета безопасности для всестороннего изучения Стратегии национальной безопасности Республики Армения, принятой в 2020 году, чтобы предложить изменения и дополнения.

«Вместе с тем, с точки зрения военной доктрины, в качестве ключевой стратегической цели я предлагаю эффективное регионально-международное сотрудничество рассматривать как средство предотвращения войны. Перестроить Вооруженные силы, приблизив их по количеству техники, вооружений и кадровому составу к научному потенциалу. Пересмотреть военные документы и военные кодексы, используемыми в Вооруженных силах, включив в них требования современной военной науки и теории боевых искусств», - сказал Кочарян.