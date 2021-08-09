Народ Армении проголосовал за мир и стабильность: ВАБС поздравил Никола Пашиняна

Всеобщий армянский благотворительный союз поздравил премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна и его команду с формированием нового правительства.

Как передает «Арменпресс», в поздравлении говорится:

«С учетом внутриполитической нестабильности в стране, серьезнейших геополитических вызовов в регионе это положительное достижение.

Армянская диаспора вместе с дружественными народами, обеспокоенными будущим Армении, приветствует путем выборов постепенное возвращение страны к нормальной жизни. Это возможное предварительное условие для выхода из изнурительной войны, внутриполитической напряженности и продолжения работы по возвращению на родину сотен армянских военнопленных.

Хотя народ Армении проголосовал за стабильность и мир, новому правительству Армении из-за геополитической ситуации на Южном Кавказе придется столкнуться с послевоенными проблемами и угрозами национальной безопасности.

Мы надеемся, что в этих условиях премьер и его правительство, получившие большинство голосов, в дело развития страны будут вовлекать лучших местных и зарубежных специалистов. Действительно, сегодня суверенитет и безопасность Армении и Арцаха во многом зависят от краткосрочных решений и долгосрочных обязательств, которые будут приняты в ближайшие месяцы и годы.

В этом отношении участие и консолидация диаспоры, гражданского общества, церкви и других структур станет прочной основой для будущих позитивных изменений.

Для достижения этой цели мы ожидаем, что будут созданы более четкие и прямые механизмы сотрудничества Родины и Диаспоры, совместной работы и диалога, позволяющие гражданам Армении, проживающим в зарубежных странах, назначаться на высокие государственные должности, что должно быть утверждено парламентом страны. Например, год постоянного проживания в Армении может быть минимально необходимым порогом для их назначения на государственную должность.

К сожалению, сегодня Армения столкнулась с приближающейся демографической катастрофой. 44-дневная война и усиливающиеся темпы эмиграции стали еще одним ударом по ухудшающейся демографической ситуации нашей Родины, для преодоления чего необходимы всеобъемлющие шаги для обеспечения демографической жизнеспособности Армении. Сегодня, как никогда, Армения должна оставаться верной демократическим стандартам и защите прав человека, обеспечивать беспристрастность судебной системы, защищать право собственности и проводить прозрачную и свободную экономическую политику.

В то же время, для противодействия угрозам национальной безопасности, исходящим от нынешнего экономического администрирования, в экономику необходимо внедрить более эффективные регулирования. Одним из первых шагов может быть ограничение прав собственности на землю лицам без гражданства.

Мы также надеемся, что Армения продолжит осуществлять священную миссию сохранения армянской цивилизации, параллельно защищая и развивая основы армянской идентичности - язык, культуру, образование и церковь.