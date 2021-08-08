Токио-2020. Армения заняла 47-е место в общем медальном зачете

Армения завершила XXXII Летние Олимпийские игры в Токио, заняв 47-е место в общем медальном зачете. Команда нашей страны, которую представляли 17 спортсменов, завоевала 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

Как передает Арменпресс со ссылкой на официальный сайт Tokyo 2020, на первом месте команда США, которой удалось обойти Китай практически в последний момент. Спортсмены США выиграли 39 золотых, 41 серебряную, 33 бронзовых — всего 113 медалей, в то время как Китай выиграл 38 золотых, 32 серебряных и 18 бронзовых — всего 88 медалей. Россия выиграла 71 медаль, из которых 20 золотых, 28 серебряных, 23 – бронзовых. У занявшей четвертое место сборной Великобритании 65 медалей: 22 - золотые, 21 серебряная и 22 - бронзовые. Представители страны, принимающей Олимпийские игры, завоевали 58 медалей: 27 золотых, 14 серебряных и 17 бронзовых.

Турция занимает 13-е место, завоевав 13 медалей, из которых 2 золотые, Грузия занимает 29-е место, она завоевала 8 медалей (2), а Иран и Азербайджан в общем медальном зачете заняли одно - 33-е место, но Иран имеет 2 золотые медали, а у Азербайджана их нет.

В программу Олимпийских игр в Токио входили 33 вида спорта, в которых объединились 50 дисциплин. На Играх разыграно 339 комплектов медалей (на 33 больше, чем на Летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро).