Ирак приостанавливает все рейсыв Беларусь

Ирак приостанавливает все прямые рейсы в Беларусь.

Как передает Арменпресс, об этом заявили в Управлении гражданской авиации Ирака. Полеты будут приостановлены на неопределенный срок.

Ранее об этом сообщил посол Евросоюза в Ираке со ссылкой на свои источники.

Уже несколько недель литовские пограничники сообщают о рекордном притоке нелегальных беженцев из Беларуси. В основном речь идет о беженцах из Ирака и африканских стран, которые пытаются попасть через Беларусь и Литву в Европу.