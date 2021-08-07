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Ирак приостанавливает все рейсыв Беларусь

Ирак приостанавливает все рейсыв Беларусь

Ирак приостанавливает все прямые рейсы в Беларусь. 

Как  передает Арменпресс, об этом заявили в Управлении гражданской авиации Ирака. Полеты будут приостановлены на неопределенный срок.

Ранее об этом сообщил посол Евросоюза в Ираке со ссылкой на свои источники. 

Уже несколько недель литовские пограничники сообщают о рекордном притоке нелегальных беженцев из Беларуси. В основном речь идет о беженцах из Ирака и африканских стран, которые пытаются попасть через Беларусь и Литву в Европу.

 


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