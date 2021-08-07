В лице Болгарии у Армении будет надежный и хороший партнер. Янев поздравил Пашиняна

Премьер-министр Болгарии Стефан Янев направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с повторным назначением его премьер-министром Армении.

«Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть особый характер отношений между Болгарией и Арменией, основанных на многовековой дружбе, культурных и духовных связях. Поддержание политической стабильности в Республике Армения и дальнейший курс реформ будут способствовать благосостоянию страны и стабильности региона, что имеет большое значение для Европы. Убежден, что новое правительство и в дальнейшем будет привержено делу построения демократической Армении на благо армянского народа», - как передает Арменпресс, говорится в поздравлении.

Приветствуя политику Армении по поддержанию тесных отношений с Европейским Союзом, Янев выразил уверенность, что в лице Болгарии у армянской стороны будет надежный, хороший партнер и друг.