Время в Ереване: 11:07:36,   7 Август

В лице Болгарии у Армении будет надежный и хороший партнер. Янев поздравил Пашиняна

В лице Болгарии у Армении будет надежный и хороший партнер. Янев поздравил Пашиняна

Премьер-министр Болгарии Стефан Янев направил поздравительное послание Николу Пашиняну в связи с повторным назначением его премьер-министром Армении.

«Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть особый характер отношений между Болгарией и Арменией, основанных на многовековой дружбе, культурных и духовных связях. Поддержание политической стабильности в Республике Армения и дальнейший курс реформ будут способствовать благосостоянию страны и стабильности региона, что имеет большое значение для Европы. Убежден, что новое правительство и в дальнейшем будет привержено делу построения демократической Армении на благо армянского народа», - как передает Арменпресс, говорится в поздравлении.

Приветствуя политику Армении по поддержанию тесных отношений с Европейским Союзом, Янев выразил уверенность, что в лице Болгарии у армянской стороны будет надежный, хороший партнер и друг.

 

 

 


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]