Eurowings впервые будет совершать рейсы в Армению

С 6 августа немецкая авиакомпания Eurowings будет совершать прямые рейсы в Армению, впервые давая своим пассажирам возможность вылететь из Кельна / Бонна в столицу Армении Ереван.

Как передает Арменпресс, каждую пятницу самолет Airbus A320 будет вылетать в Армению в 14:20 и прибывать в 20:40. Обратный рейс - в тот же день в 21:30, и приземлится в аэропорту Кельн / Бонн в 00:20. Все рейсы указаны по местному времени.

Eurowings - лидер в этом сегменте рынка и расширяет свои позиции в связи с растущим спросом. Всего маршрутная сеть Eurowings в Европе включает более 100 направлений.

Директор ЗАО «Международные аэропорты Армении» Марсело Вендесообщил. «Мы рады, что Eurowings выходит на армянский рынок. Поздравляем авиакомпанию, желаем успешной работы и безопасных полетов. Отныне возможности прямого полета в Европу увеличатся».

«Для нас в Eurowings большое удовольствие впервые обслуживать армянский рынок, предлагать регулярные рейсы из ереванского международного аэропорта«Звартноц»в Кельн. Austrian Airlines, Brussels Airlines, и уже в следующую пятницу, вместе с Lufthansa Eurowings - одним из ведущих европейских low-cost перевозчиков, мы рады расширить присутствие Lufthansa Group в Ереване и, следовательно, у нас больше возможностей предлагать путешествий из Армении», - сказал генеральный менеджер Lufthansa Group по продажам в Украине, Беларуси, Туркменистане и Южном Кавказе Рене Коинчак.

Авиабилеты можно забронировать через веб-сайт, приложение или туристические агентства Eurowings всего за 129,99 евро. Цены указаны для направления в одну сторону.

На всех рейсах пассажиры Eurowings пользуются ведущей концепцией Lufthansa в области здравоохранения и гигиены. Авиакомпания внедрила комплексные меры безопасности и гигиены во всей своей туристической сети, чтобы обеспечить наилучшую помощь пассажирам в безопасности в пункте назначения, от планирования поездки до пункта назначения, а также их возвращения в Германию. Ношение маски на самолетах Eurowings остается обязательным.

Eurowings - это «развлекательная» авиакомпания Lufthansa, поэтому она входит в состав крупнейшей авиационной группы в мире. Eurowings является лидером рынка в Дюссельдорфе, Гамбурге, Штутгарте, аэропортах Кельна / Бонна, и в настоящее время располагает подвижным составом около 100 самолетов. Eurowings в основном специализируется на недорогих товарах и услугах и предлагает прямые рейсы по Европе. В летнем расписании авиакомпания выполняет рейсы по более чем 100 направлениям. Благодаря обширной сети маршрутов и вскоре - 10 международным базам, включая курортный остров номер один в Европе Пальма-де-Майорка, Eurowings является крупнейшей "праздничной" авиакомпанией Германии. В настоящее время в Eurowings работает около 3500 сотрудников по всей Европе.