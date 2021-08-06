Китай готов укреплять сопряжение стратегии развитияс Арменией. Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Ваше превосходительство,

Уважаемый господин премьер-министр,

От имени правительства Китайской Народной Республики и от себя лично выражаю Вам искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост премьер-министра Республики Армения.

В последние годы здорово и стабило развиваются китайско-армянские отношения, достигнуты значительные результаты в многоплановых сфелах.

Китайская сторона готова с армянской стороной укреплять сопряжение стратегии развития, углублять взаимовыгодное сотрудничество, чтобы непрерывно наращивать содержания дружественных отношений сотрудничества между Китаем и Арменией на благо двух стран и народов.

Желаю процветания и могущества Армении, а народу - счастья и благополучия”.