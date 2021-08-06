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Китай готов укреплять сопряжение стратегии развитияс Арменией. Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян

Китай готов укреплять сопряжение стратегии развитияс Арменией. Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян

Премьер Государственного совета Китайской Народной Республики Ли Кэцян направил поздравительное послание премьер-министру Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Ваше превосходительство, 

Уважаемый господин премьер-министр, 

От имени правительства Китайской Народной Республики и от себя лично выражаю Вам искренние поздравления по случаю Вашего переизбрания на пост премьер-министра Республики Армения. 

В последние годы здорово и стабило развиваются китайско-армянские отношения, достигнуты значительные результаты в многоплановых сфелах. 

Китайская сторона готова с армянской стороной укреплять сопряжение стратегии развития, углублять взаимовыгодное сотрудничество, чтобы непрерывно наращивать содержания дружественных отношений сотрудничества между Китаем и Арменией на благо двух стран и народов. 

Желаю процветания и могущества Армении, а народу - счастья и благополучия”.


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