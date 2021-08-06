 Два новых современных электропоезда ЭП2Д пополнили парк ЮКЖД

6 августа железнодорожный парк компании «Южно-Кавказская железная дорога» пополнился еще двумя новыми электропоездами ЭП2Д, приобретенными у российского производителя - компании «Трансмашхолдинг». Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога».

Электропоезда будут обслуживать пассажиров на внутренних рейсах в направлении Гюмри и Ерасха, что позволит существенно повысить уровень комфорта перевозок. Таким образом у ЮКЖД уже 4 новых подвижных состава для внутренних перевозок, и программа обновления последовательно реализуется.

Генеральный директор ЮКЖД Алексей Мельников отметил, что осуществлению этой программы не помешали никакие временные трудности ни в связи с пандемией, ни в связи с закрытием границ. Электропоезда были доставлены в обещанные сроки, и сейчас перед выходом в рейс будут проходить обкатку.

«Уверен, что наши пассажиры оценят приятные новшества, и выберут железную дорогу для своих путешествий по республике», - сказал руководитель компании.

В следующем году ЮКЖД приобретет еще один новый электропоезд и 50 новых грузовых вагонов.

В рамках мероприятия ЮКЖД организовала акцию «День открытых дверей» для почти 100 школьников, которые ознакомились с обновленной экспозицией Музея железной дороги, а также с новым подвижным составом компании. В ближайшие дни в целях популяризации сферы железных дорог среди молодежи ЮКЖД организует тур для школьников из Еревана в Гюмри на новом электропоезде.

Электропоезд ЭП2Д соответствует самым строгим требованиям, предъявляемым к безопасности пассажирских перевозок. Подвижной состав оборудован системами пассивной безопасности (крэш-система), обеспечения микроклимата, информационного обеспечения, а также экологически чистыми туалетными комплексами, условиями для проезда пассажиров с ограниченными возможностями, другими современными техническими решениями в области повышения комфорта и безопасности.

В первой половине 2020 года в пригородном сообщении ЮКЖД перевезла 137 000 пассажиров, а за аналогичный период 2021 года - без малого 180 000 пассажиров, обеспечив рост в 31%.

ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога” является дочерней компанией ОАО “Российские железные дороги” и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО “ЮКЖД” согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.