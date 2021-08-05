Ишхан Сагателян не прошел на пост вице-спикера НС

Национальное собрание Армении Ишхана Сагателяна, кандидата от оппозиционной фракции «Айастан» не избрало на пост вице-спикера НС.

Как сообщает «Арменпресс», после тайного голосования председатель счетной комиссии Нарек Бабаян сообщил, что в голосовании приняли участие 104 депутата, один бюллетень признан недействительным, за кандидатуру Сагателяна проголосовали 53 депутата, против - 50. Для избрания заместителем спикера НС необходимо, чтобы Ишхан Сагателян получил 54 голоса. Ему не достало одного голоса, чтобы пройти.

Председатель НС Ален Симонян сообщил, что в соответствии с Регламентом НС, если заместитель преседателя не избирается, проводятся новые выборы. Для выдвижения кандидата от оппозиционной фракции голос был дан руководителю фракции «Айастан» Сейрану Оганяну. Оганян сказал, что они снова выдвигают Ишхана Сагателяна.

Член ГД Ваагн Алексанян сказал, что один депутат фракции «Айастан» не участвовал в выборах, и спросил, почему. Сейран Оганян сообщил, что в голосовании приняли участие все 26 депутатов. Он отметил, что из их фракции под арестом находятся 2 человека, и один отсутствует по уважительной причине.

Фракция «Честь имею» заявляла, что проголосует за Сагателяна. «Гражданский договор» также заявлял, что он обеспечит минимальное количество голосов, необходимое для избрания Сагателяна.

Кандидатура одного из трех заместителей председателя НС может быть выдвинута из депутатов оппозиционной фракции.

Два вице-спикера НС из правящей фракции: Рубен Рубинян и Акоп Аршакян.