Надеемся, что председательство Армении в ОДКБ будет способствовать безопасности в регионе: Станислав Зась
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в связи с назначением на пост премьер-министра Республики Армения, направил Николу Пашиняну поздравительное послание.
Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:
« Уважаемый Никол Воваевич! Примите самые теплые и искренние поздравления в связи с Вашим назначением на высокий пост премьер-министра Республики Армения.
Итоги парламентских выборов свидетельствуют о поддержке армянского общества Вашему курсу дальнейших реформ в политической, экономической и в социальной сферах.
Высоко ценим вклад Республики Армения в деятельность ОДКБ и ожидаем, что предстоящее председательство Армении в ОДКБ будет способствовать повышению уровня стабильности и безопасности в Евразийском регионе.
Уважаемый Никол Воваевич, желаю Вам, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей работе во благо Армении.
Надеюсь встретиться с Вами в ближайшее время».
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