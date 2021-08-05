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Надеемся, что председательство Армении в ОДКБ будет способствовать безопасности в регионе: Станислав Зась

Надеемся, что председательство Армении в ОДКБ будет способствовать безопасности в регионе: Станислав Зась

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в связи с назначением на пост премьер-министра Республики Армения, направил Николу Пашиняну поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

« Уважаемый Никол Воваевич! Примите самые теплые и искренние поздравления в связи с Вашим назначением на высокий пост премьер-министра Республики Армения.

Итоги парламентских выборов свидетельствуют о поддержке армянского общества Вашему курсу дальнейших реформ в политической, экономической и в социальной сферах.

Высоко ценим вклад Республики Армения в деятельность ОДКБ и ожидаем, что предстоящее председательство Армении в ОДКБ будет способствовать повышению уровня стабильности и безопасности в Евразийском регионе.

Уважаемый Никол Воваевич, желаю Вам, крепкого здоровья, благополучия и успехов в Вашей работе во благо Армении.

Надеюсь встретиться с Вами в ближайшее время».


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