Национальное собрание продолжает работу первой сессии

В Национальном собрании Армении продолжается работа заседания, созванного 2 августа.

Как передает «Арменпресс» на заседании 5 августа депутаты изберут третьего вице-спикера Национального собрания.

Кандидат на пост вице-спикера от оппозиционной фракции «Айастан» - Ишхан Сагателян.

После этого НС перейдет к выборам председателей постоянных комиссий. Фракции также представили инициативы по созданию постоянных комиссий НС.