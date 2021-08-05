Национальное собрание продолжает работу первой сессии
10:00, 5 Август, 2021
В Национальном собрании Армении продолжается работа заседания, созванного 2 августа.
Как передает «Арменпресс» на заседании 5 августа депутаты изберут третьего вице-спикера Национального собрания.
Кандидат на пост вице-спикера от оппозиционной фракции «Айастан» - Ишхан Сагателян.
После этого НС перейдет к выборам председателей постоянных комиссий. Фракции также представили инициативы по созданию постоянных комиссий НС.
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