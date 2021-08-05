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Национальное собрание продолжает работу первой сессии

Национальное собрание продолжает работу первой сессии

В Национальном собрании Армении продолжается работа заседания, созванного 2 августа.

Как передает «Арменпресс» на заседании 5 августа депутаты изберут третьего вице-спикера Национального собрания.

Кандидат на пост вице-спикера от оппозиционной фракции «Айастан» - Ишхан Сагателян.

После этого НС перейдет к выборам председателей постоянных комиссий. Фракции также представили инициативы по созданию постоянных комиссий НС.


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