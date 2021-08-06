“Ереванский бестселлер”: “Бальзак” лидирует: армянская литература, июль 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за июль.

На первом месте - книга Левона Неса (Оганесян) “Бальзак. История одной собаки”. Бальзак - разумная и мудрая собака. Это имя непривычно для собаки, но она наделена неоспоримым литературным даром, а выступать против фактов - бесплодное дело. Автор попытался взглянуть на человека глазами животного - собаки. Ведь животное иногда разумнее, чем человек. Возможно, последний просто присвоил свой высокий титул разумного существа. А разум, являющийся предусловием становления нашего рода, позволяет ли он безоговорочно удостоиться безграничной преданности и верности наших четвероногих друзей.

На втором месте “Баку” Ваана Тотовенца. В романе Левон, единственный сын Марты и Вираба, супружеской пары, борющейся с нищетой, - невинная мишень капиталистического мира. Он воодушевлен высокими идеями, он становится залогом победы и символом всей трехтомной книги. Прообразом Левона был сын Ваана Тововенца.

На третьем месте - книга Сюне Севады “Зависимость”. Сборник рассказов “Зависимость” включает в себя работы писателя за последние три года. Представлены произведения, опубликованные на сайте, в журналах и переведенные на другие языки, и еще неопубликованные работы. Темы рассказов не имеют определенной направленности, некоторые социальные, некоторые более чувственные, в некоторых - внутренняя борьба человека с насилием путем сдерживания собственных желаний, непримиримости или борьба извне, некоторые рассказы обращены к Арцахской освободительной борьбе.

На четвертом месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они оставались в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На пятом месте книга Арега Азатяна “Романтики”. В сборник Арега Азатяна вошли произведения последнего периода, которые, как и прежние созданы в характерном для автора жанре притч.

На шестом месте повесть Егише Чаренца “Из исправительного дома Еревана”. В бурной, полной противоречий жизни Чаренца запомнился вечер 5 сентября 1926 года, когда он из-за покушения на Марианну Айвазян оказался в исправительном доме Еревана. «Я был влюблен, хотел жениться на ней, сделал предложение, она отказала, и я захотел убить ее, я совершил покушение…”, - признался поэт на допросе.

Этот автобиографическая история повествует о заключения Чаренца в тюрьме. Исправительный дом Еревана являл собою поразительный мир советских заключенных. Писатель описывает отношения, складывающиеся там, психологию, личную жизнь и даже любовные связи заключенных.

На седьмом месте - сборник рассказов и публицистики Вазгена Саркисяна “Что же вы делаете, ребята?”. Вазген Саркисян пишет: “Я не боюсь. Я никого не боюсь. Предупреждаю, бывает, что в истории остаются лишь следы. Наша история не должна остановиться на наших следах ...

На восьмом месте “Властелин тайн” Ашота Агабабяна. В романе «Властелин тайн» впервые представлена одиссея жизни одного из самых скрытных сотрудников госбезопасности СССР ХХ века - легендарного шпиона генерал-майора Ивана (Ованнеса) Агаянца, человека, о котором запрещено было писать около 90 лет. Эта, казалось бы, невероятная история полностью основана на богатых архивных материалах и на фактических данных. В основе всего этого - невероятные действия главы разведывательной сети СССР в Тегеране, в Париже, ставшего впоследствии начальником Особого управления дезинформации Госбезопасности СССР, а затем заместителем начальника разведки СССР, Ивана Агаянца, поднявшего разведку СССР на новый уровень.

На девятом месте “Чаемания” Лили Мкртчян. Каждая из 11 рассказов книги представляет собой историю жизни героя через межличностные отношения, личные размышления и диалоги с читателем. Эти истории, будучи отдельными, независимыми историями, объединяются в одной точке и становятся частью большой законченной истории. Одним из ключевых посланий книги является то, что, между сюжетными линиями жизни нужно замечать и дополняющие детали, лучше узнавать человека, окружающую его жизнь и мир.

“Красный” Овика Афьяна находится на десятом месте. Война меняет все. Даже любимые цвета художников или любимые движения танцоров. Неизменными остаются только люди, которые находятся в состоянии войны или ищут мира, с каждым днем все больше и больше отдаляясь от него. Это история войн разных времен, мечтаний и страданий, история о людях, которые любят или борются с самим собой, в своем доме, в своем городе, на границе своей страны. И любовь и борьба никогда не заканчиваются.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).