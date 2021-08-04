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Полная вакцинация защищает от всех форм COVID-19. European Medicines Agency

Полная вакцинация защищает от всех форм COVID-19. European Medicines Agency

Полная вакцинация – важнейшее условие для защиты от коронавируса, включая его дельта-версию. 

Как сообщает  Арменпресс, об этом говорится в совместном заявлении Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний и Европейского агентства по лекарственным средствам (European Medicines Agency). 

«Полная вакцинация любой из вакцин, одобренных в Европейском Союзе, обеспечивает высокий уровень защиты от тяжелого течения заболевания или смерти от коронавируса, включая  вариант «дельта».  Наивысший уровень защиты достигается в случае, когда с момента последней инъекции вакцины прошло 7-14 дней», - говорится в заявлении. 

Организации призвали всех, кто еще не  вакцинирован, принять необходимые дозы, и призвали власти европейских стран - пересмотреть возможность сокращения периода между первой и второй дозами, насколько это возможно, особенно для тех, кто находится в группе риска.


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