В Азербайджане горят леса южных районов

В Азербайджане обнаружен новый очаг лесных пожаров - в районе Осакючского лесничества на юге Ленкоранского района.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Азербайджансо ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Сообщается, что пожар, возникший 2 августа в Ярдымлинском районе, пока не локализован. Как сообщает АПА, в тушении пожаров в районе задействовано большое количество разных сил, в том числе 130 пожарных, службы спасения МЧС, местные жители и 1 вертолет.