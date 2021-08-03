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В Азербайджане горят леса южных районов

В Азербайджане горят леса южных районов

В Азербайджане обнаружен новый очаг лесных пожаров - в районе Осакючского лесничества на юге Ленкоранского района. 

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Азербайджансо ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Сообщается, что пожар, возникший 2 августа в Ярдымлинском районе, пока не локализован. Как сообщает АПА, в тушении пожаров в районе задействовано большое количество разных сил, в том числе 130 пожарных, службы спасения МЧС, местные жители и 1 вертолет.


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