Ираклий Гарибашвили поздравил Никола Пашинянас назначением на пост премьер- министра Армении
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.
Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:
“Позвольте от всего сердца поздравить Вас с назначением на пост премьер-министра Республики Армения. Геополитическая динамика и существующие в регионе вызовы делают сотрудничество между нашими странами более значимым как в двустороннем, так и в региональном формате.
Верю, что тесные связи и традиционные добрососедские отношения, сложившиеся на протяжении веков между Грузией и Республикой Армения, будут и далее укрепляться. Хочу также выразить готовность к активному диалогу для дальнейшего укрепления этого взаимовыгодного сотрудничества.
Ваше Превосходительство, хочу еще раз заверить Вас в моем глубоком уважении и пожелать мира и процветания Вам и братскому армянскому народу”.
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