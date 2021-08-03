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Ираклий Гарибашвили поздравил Никола Пашинянас назначением на пост премьер- министра Армении

Ираклий Гарибашвили поздравил Никола Пашинянас назначением на пост премьер- министра Армении

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили направил поздравительное послание Николу Пашиняну по случаю назначения на пост премьер-министра Республики Армения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Республики Армения, в послании говорится:

“Позвольте от всего сердца поздравить Вас с назначением на пост премьер-министра Республики Армения. Геополитическая динамика и существующие в регионе вызовы делают сотрудничество между нашими странами более значимым как в двустороннем, так и в региональном формате.

Верю, что тесные связи и традиционные добрососедские отношения, сложившиеся на протяжении веков между Грузией и Республикой Армения, будут и далее укрепляться. Хочу также выразить готовность к активному диалогу для дальнейшего укрепления этого взаимовыгодного сотрудничества.

Ваше Превосходительство, хочу еще раз заверить Вас в моем глубоком уважении и пожелать мира и процветания Вам и братскому армянскому народу”.

 


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