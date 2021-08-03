Они погибли, но не отреклись от своей национальности: 7-я годовщина Геноцида езидов

Езидская община Армении и все живущий в мире езиды, считает своим долгом чтить память невинных жертв Геноцида езидов.

Как передает «Арменпресс», об этом на мероприятии, посвященном 7-й годовщине Геноцида езидов, сказал председатель Национального союза езидов Хдр Хаджоян, подчеркнув, что их боль очень глубока, и езидский народ прекрасно осознает, что и сегодня он стоит перед угрозой не только кровавого, но и белого геноцида.

«Начиная с 3 августа 2014 года террористическая группировка «Исламское государство» совершала нападения на езидский регион Шангал, подвергая геноциду местных езидов. Да, они гибли, потому что были езидами. Да, они умерали, потому что верили в религию Шарфадина. Они не отрекались от своей национальности и национальных ценностей. Их расстреливали, но они не отрицали того, что унаследовали от своих великих героев. Сегодня мы обязаны хранить память о наших невинных жертвах. Слава им. Они есть и будут всегда. Езиды были, есть и будут», - сказал Хдр Хаджоян.

Хдр Хаджоян также подчеркнул, что памятник, установленный в 2015 году рядом с Домом камерной музыки, возле которого проходила церемония поминовения, свидетельствует о том, что езиды в Армении свободны и чувствуют себя и в безопасности.

В Кольцевом парке, у памятника невинным жертвам езидского народа прошло мероприятие, посвященное 7-й годовщине геноцида езидов. В нем приняли участие представители езидской, курдской общин Армении, в том числе и председатель Национального союза езидов Хдр Хаджоян и глава курдской общины Армении Князь Гасанов, а также представители армянской обшественности, в частности, танцевальный ансамбль «Цирани цар», друзья езидского народа генерал Вачаган Чибухчян, полковник Нвер Галстян. В мероприятии участвовали и езиды, спасшиеся от геноцида. Участники возложили венки к памятнику невинным жертвам Геноцида езидов и выступили с речами.

Езиды подверглись геноциду в августе 2014 года, в исторической колыбели езидов в городе Синджар в Ираке. Расправа над езидами была организована боевиками террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта». Оккупировав северные районы Ирака летом 2014 года, они объявил этот регион «Исламским халифатом». Исламистские террористы истребили тысячи езидов и поработили многих молодых девушек. После геноцида около 200 000 езидов были перемещены из северного Ирака. С тех пор ежегодно 3 августа езиды всего мира чтят память тысяч езидов, жестоко убитых в Ираке боевиками Исламского государства.

В январе 2018 г. Парламент Армении признал Геноцид езидов.