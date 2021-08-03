В Мартакертском районе будет построена крупная ГЭС

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 2 августа созвал совещание, на котором были обсуждены вопросы, связанные с вопросами энергетической безопасности Арцаха. Об этом «Арменпресс» был уведомлен из сообщения, распространенного аппаратом президента Республики Арцах.

До турецко-азербайджанской агрессии 2020 года Республика Арцах была самодостаточной в отношении электроэнергии, даже экспортировала определенное количество электроэнергии.

«Большая часть наших энергоресурсов осталась на оккупированных территориях Арцаха. Азербайджан из страны-экспортера превратился в импортера. В нынешних условиях восстановление экономики Арцаха и наша жизнедеятельность во многом зависят от энергетических возможностей. Поэтому, чтобы восстановить энергетическую самообеспеченность и стимулировать экономическое развитие, мы решили построить новую большую гидроэлектростанцию», - сказал Араик Арутюнян.

ГЭС «Гетаван-1» мощностью 17,6 МВт будет построена на территории общины Гетаван Мартакертского района. Проект стоимостью в 25 миллионов долларов будет запущен посредством Арцахского инвестиционного фонда, смогут присоединиться и другие инвесторы.