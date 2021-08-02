Время в Ереване: 11:07:36,   2 Август

YES: Айпост запускает новую услугу

YES: Айпост запускает новую услугу

«Айпост» в Ереване запускает новую службу курьерской экспресс-доставки YES (Yerevan Express Service). Впервые предлагаются дополнительные услуги приема из дома (Pick up) и доставки на дом (Home delivery), которые действуют по всей территории города Еревана.

В рамках этой услуги «Айпост» дает возможность партнерам, занимающимся удаленной торговлей, воспользоваться в Ереване быстрой и надежной курьерской службой.

По словам генерального директора «Айпоста» Айка Карапетяна, «Айпост» для создания новой культуры почтовых услуг постоянно диверсифицирует свою деятельность.

С запуском услуги YES  «Айпост» добавляет к своим функциям новый, удобный и выгодный сервис.


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