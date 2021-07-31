Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров районы Турции зоной бедствия

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров районы страны зоной бедствия.

Как передает Арменпресс, он написал об этом на своей странице в Twitter.

Таким образом, в зоне бедствия оказались пострадавшие от пожара районы Анталии, Мерсина, Османие, Муглы и Аданы.

Уже четвертый день в Турции ведется борьба с масштабными лесными пожарами. По данным турецкого агентства «Анадолу», 88 из 98 очагов пожаров в стране удалось взять под контроль.

Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.