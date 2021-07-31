Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров районы Турции зоной бедствия
12:24, 31 Июль, 2021
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от лесных пожаров районы страны зоной бедствия.
Как передает Арменпресс, он написал об этом на своей странице в Twitter.
Таким образом, в зоне бедствия оказались пострадавшие от пожара районы Анталии, Мерсина, Османие, Муглы и Аданы.
Уже четвертый день в Турции ведется борьба с масштабными лесными пожарами. По данным турецкого агентства «Анадолу», 88 из 98 очагов пожаров в стране удалось взять под контроль.
Быстрому распространению огня способствует сильный ветер.
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