Из-за ливней в Индии обрушилась стена одной из тюрем

По меньшей мере 22 заключенных были ранены при обрушении стены тюремного барака в Индии, в штате Мадхья-Прадеш.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Один из заключенных в тяжелом состоянии.

На момент инцидента в тюрьме отбывали наказание 255 заключенных.

В Индии начался сезон муссонных дождей. Сообщения о наводнениях и инцидентах, связанных с ливнями, поступают из многих районов страны.

За прошедшие две недели, по разным оценкам, в Индии погибло не менее 300 человек.