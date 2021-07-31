Из-за ливней в Индии обрушилась стена одной из тюрем
11:23, 31 Июль, 2021
По меньшей мере 22 заключенных были ранены при обрушении стены тюремного барака в Индии, в штате Мадхья-Прадеш.
Как передает Арменпресс, об этом сообщает ТАСС.
Все пострадавшие были доставлены в больницу. Один из заключенных в тяжелом состоянии.
На момент инцидента в тюрьме отбывали наказание 255 заключенных.
В Индии начался сезон муссонных дождей. Сообщения о наводнениях и инцидентах, связанных с ливнями, поступают из многих районов страны.
За прошедшие две недели, по разным оценкам, в Индии погибло не менее 300 человек.
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