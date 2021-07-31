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Из-за ливней в Индии обрушилась стена одной из тюрем

Из-за ливней в Индии обрушилась стена одной из тюрем

По меньшей мере 22 заключенных были ранены   при обрушении стены тюремного барака в Индии, в штате Мадхья-Прадеш.

Как  передает Арменпресс,  об этом сообщает ТАСС.

Все пострадавшие были доставлены в   больницу. Один из заключенных в тяжелом состоянии.

На момент инцидента в тюрьме отбывали наказание 255 заключенных. 

В Индии начался сезон муссонных дождей. Сообщения о наводнениях и инцидентах, связанных с ливнями, поступают из многих районов страны. 

За прошедшие две недели, по разным оценкам, в Индии погибло не менее 300 человек.


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