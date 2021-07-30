Армения улучшила свои позиции в борьбе с траффикингом, но еще есть над чем поработать

Траффикинг остается проблемой во всем мире и Армения не исключение, но можно сказать, что борьба правительства носит институциональный характер.

Как сообщает «Арменпресс», об этом 30 июля на мероприятии, посвященном Международному дню борьбы с торговлей людьми, заявила первый заместитель министра юстиции РА Кристине Григорян.

«Усилия каждого могут спасти жизнь. Я думаю, что в этом зале мы все верим в то, что вполне возможно, что личные усилия переплетаются с институциональной борьбой государства. Уже второй раз мы реализуем эту национальную программу, наши меры по борьбе с траффикингом носят системный характер, они направлены на предотвращение, выявление и защиту жертв. Только при конструктивном взаимодействии этих трех составляющих возможен прогресс», - подчеркнула Григорян.

По словам Кристине Григорян, для реализации информационной кампании по повышению осведомленности и предотвращению траффикинга Армения в этой сфере сотрудничает с международными организациями и предпринимает последовательные шаги для выполнения взятых на себя обязательств.

«Благодаря эффективному сотрудничеству, налаженному между государственными органами, гражданским обществом и международными организациями, мы можем признать, что Армения в ежегодном отчете Госдепартамента США по борьбе с торговлей людьми улучшила свои позиции, но нам в этом направлении еще предстоит проделать большую работу», - сказала Григорян.

Первый заместитель министра юстиции РА отметила, что при экспертном содействии посольства США министерство разработало руководство для инспекторов, которое поможет им выявлять случаи принудительного труда на практике и передавать их в правоохранительные органы. На проектной стадии и руководящие принципы, направленные на дальнейшее усиление возможностей для медицинских учреждений первичных звеньев, консульских учреждений и представителей миграционной сферы, вовлеченных в процесс идентификации, направления, содействия и реинтеграции жертв траффикинга.

«Также важно обеспечить непрерывное повышение осведомленности, в рамках которого курсы, организованные Академией юстиции для судей, прокуроров, следователей и их кандидатов, включают отдельные, более целевые темы, связанные с траффикингом и эксплуатацией людей», - добавила Григорян.

В ближайшем будущем планируется пересмотреть тематические курсы, приблизив их к теме преступления траффикинга, что будет способствовать обеспечению эффективной судебной защиты.

«Я полна надежды, что совместными усилиями мы сможем эффективно бороться со всеми формами траффикинга, предотвращать и исключать все случаи сексуальной эксплуатации детей, сексуального насилия, в соответствии с нашими международными обязательствами и перед нашими гражданами», - заключила Григорян.