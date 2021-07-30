Полиция за сутки раскрыла 106 случаев преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 29 и 30 июля подразделения полиции раскрыли 106 случаев преступлений, из которых 5 -ранее совершенные. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Полиция Армении.

«В частности: 20 случаев кражи личного имущества, 11 случаев обнаружения наркотиков, 10 случаев мошенничества, по 8 случаев причинения телесных повреждений и злоупотребления должностными полномочиями, по 4 случая конфискации, избиения, угрозы убийства и контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, по 3 случая хулиганства и ношения холодного оружия, по 2 случая кражи государственно-общественного имущества, разбойного нападения, квартирной кражи, присвоения или растраты, умышленного повреждения имущества, фальшивомонетничества, незаконной вырубки деревьев, самовольного захвата земельных участков, являющихся государственной или общинной собственностью, и не устранения последствий, и не прекращения строительства самовольных зданий и строений, по 1 случаю попыток доведения до самоубийства, уклонения от уплаты алиментов, угрозы избиения и убийства, подделки документов и распространения порнографических материалов и т. д.

Обнаружен один пропавший и один разыскиваемый. Добровольно явились 9 разыскиваемых.

Зарегистрировано 3 случая добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи личного имущества, по 1 случаю наезда, незаконной вырубки деревьев и причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике зарегистрировано 8 дорожно-транспортных происшествий. 14 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести», - говорится в сообщении полиции.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.