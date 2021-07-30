Газета «Айастани Анрапетутюн»: Россия и исламский мир

«Мы неоднократно представляли, как Турция для расширения и углубления своей сферы влияния достаточно эффективно использует политику «мягкой силы». Эта политика очевиднее проявляется в тюркском и в исламском мире.

В эти дни, с 28 по 30 июля в Республике Татарстан (Россия) в рамках «Россия - исламский мир. Казанский саммит 2021» проходит 12-й Международный экономический саммит. Кстати, Турция - один из основных внешнеэкономических партнеров Татарстана, инвестировавшая в экономику региона более 2 миллиардов долларов. Сегодня в Татарстане работает около 60 турецких компаний. Турция на саммите представила самую многочисленную делегацию - более 50 делегатов, что свидетельствует об интересе страны.

Татарстан, вследствие своего географического положения, является своеобразным мостом между европейской и азиатской частями России, а столица Казань носит неофициальное название третьей столицы России, хотя по части этого титула она имеет конкурентов. Более половины населения Татарстана - мусульмане, что и с религиозной точки зрения позволяет Турции пользоваться возможностями «мягкой силы». В то же время, это фактор, с которым центральная власть РФ не может не считаться».

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