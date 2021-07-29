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На занятии по огневой подготовке военнослужащие проявили высокую подготовку

На занятии по огневой подготовке военнослужащие проявили высокую подготовку

 С целью совершенствования навыков военнослужащих 29 июля на одном из полигонов 2-го воинского соединения было проведено практическое занятие по огневой подготовке. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Управление информации и по связям с общественностью Министерства обороны Армении.


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