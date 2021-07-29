Ученые представили новые развития в области ядерных технологий

В связи с 55-летием основания в Армении атомной энергетики в Ереван прибыли ученые из России и Беларуси. На встрече с журналистами они рассказали, где, кроме энергетики, в современном мире можно встретить применение ядерных технологий.

Александр Зайцев из Белорусской национальной академии наук, Анна Хоружая из Московского Центра диагностики и телемедицины, член Российской Национальной академии наук Дмитрий Эппштейн отметили, что сегодня ядерные технологии используются во многих сферах. При их помощи обеззараживают пищевые продукты, обрабатывают сельскохозяйственные продукты, повышают урожайность растений, уничтожают вирусы, распространяющие смертельное заболевание, стерилизуют медицинское оборудование, они применяются в онкологии, используются в космонавтике и т. д.

«Есть такие области, в которых ядерные технологии используются уже давно. Это области энергетики и медицины, но есть и области, где ядерные технологии стали только применяться. Например, ядерная технология используется для обработки пищевых продуктов, что позволяет хранить их гораздо дольше. Это намного чище, чем, например, если бы мы пытались продлить срок хранения продуктов с помощью химикатов. Пища портится из-за микроорганизмов, мы можем убить их радиацией. Эта технология используется очень активно, в странах установлены четкие нормы, чтобы не нарушались радиационные нормы. Например, я могу сказать, что бананы, которые вы едите, тоже подвергались облучению», - сказал Александр Зайцев.

Анна Хоружая из Московского диагностического и телемедицинского центра, рассказала, что опухоли и другие заболевания диагностируются и лечатся с помощью ядерных технологий. Она представила, как ядерные технологии помогают при исследованиях мозга.

Дмитрий Эпштейн представил возможности использования ядерных технологий в области космонавтики и последние разработки в области космонавтики.

Росатом 30 июля с 19:00 до 21:00 организует мероприятие «Вечер атомных технологий».

Цель мероприятия - повысить осведомленность молодежи об использовании ядерных технологий в неэнергетических областях. Запланированы лекции по использованию мирных атомов в ядерной медицине, сельском хозяйстве, пищевой промышленности, космических исследованиях, а также викторины по этим темам.

Участников ждут креативные фото пояса, ди-джеи, интерактивные лекции российских и белорусских специалистов, а также викторины и множество подарков. На мероприятии специалисты расскажут о том, каких отраслях используются ядерные технологии, как они нам помогают.

Роль ядерных технологий сегодня заключается не только в обеспечении населения энергией. Каждый день, добавляя в любимую еду зарубежные специи, мы даже не думаем, что они прошли через ионизирующее излучение, чтобы удалить из них вредителей, сохранив вкус и аромат. Когда в аэропорту мы проходим через арку, мы, опять-таки, сталкиваемся с рентгеновскими лучами, которые могут увидеть все, что скрыто. Атом используется и в медицине для диагностики и лечения многих сложных заболеваний, а также и в других сферах жизни. На вечере атомных технологий специалисты простым языком расскажут о самых сложных явлениях.

Армения отмечает 55-летие ядерной сферы. 55 лет назад, 17 сентября 1966 года, Совет Министров СССР постановил построить первую атомную электростанцию на Южном Кавказе - Армянскую АЭС.

Наиболее распространенное использование ядерных технологий в Армении - это область энергетики. Кроме того, в последние несколько лет ядерной медицине был придан новый импульс, был запущен Центр по производству радиоизотопов, позитронно-эмиссионной томографии (PIT-CT), которая является основным методом диагностики злокачественных новообразований. А в Медицинском центре Эребуни открылся Европейский центр ядерной медицины.