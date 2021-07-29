Азербайджан не подписал мандат миротворцев: Пашинян считает это шагом против стабильности и мира

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян на заседании правительства, заявил, что Азербайджан еще не подписал мандат миротворцев.

«Азербайджан продолжает использовать агрессивную риторику и действия, игнорируя при этом все предложения международного сообщества по долгосрочному политическому урегулированию, включая и заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля о возобновлении переговоров”. Как сообщает Арменпресс, это отметил Никол Пашинян.

По его словам, Азербайджан всеми своими действиями пытается сорвать любую возможность диалога, своей риторикой и действиями дискредитируя заявления от 9 ноября и 11 января. «В Азербайджане продолжаются сфальсифицированные процессы над военнопленными армянами, приговаривают их к большим срокам тюремного заключения. Особого внимания заслуживает тот факт, что практически все они взяты в плен, начиная с 9 ноября в зонах ответственности миротворцев. «Если сопоставить этот факт с антипропагандой, проводимой в Азербайджане против миротворцев, и с тем, что Азербайджан еще не подписал мандат миротворцев, становится очевидным, что это серия действий направленных против миротворцев, то есть против стабильности и мира в Нагорном Карабахе», - отметил Пашинян.