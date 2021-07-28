По факту нарушения территориальной целостности Армении Азербайджаном возбуждено уголовное дело

В Военной прокуратуре по факту действий Азербайджана, направленных на нарушение территориальной целостности Республики Армения, а также убийства на почве национальной, расовой или религиозной ненависти возбуждено уголовное дело, ведение дела возложено на Следственный комитет РА.

Как передает Арменпресс, сообщение об этом распространила Следственная комиссия.

“28 июля 2021 года около 03:30 - 03:50 группа военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики намеренно нарушила территориальную целостность Республики Армения с целью отделения и оккупации части территории. В приграничной зоне населенных пунктов Верин Шоржа - Сотк в отношении военнослужащих ВС РА было применено насилие. Была захвачена одна из позиций, в результате обстрела из артиллерийских и стрелковых орудий погибли военнослужащий N-ской воинской части, старший лейтенант Айк Ованнесович Геворкян, военнослужащие срочной службы, рядовые Давид Гарникович Кочарян и Корьюн Араикович Арутюнян, получившие огнестрельные и осколочные ранения. Пятеро военнослужащих срочной службы получили огнестрельные и осколочные ранения разной степени тяжести.

В связи с происшествием уголовное дело, возбужденное Уголовной прокуратурой РА по статье 300.2, части 2 статьи 104, пунктам 1, 7 и 13 Управления уголовного розыска РА, было принято Следственным отделом Пятого гарнизона Следственного управления РА. Ведется предварительное следствие”, - говорится в сообщении.