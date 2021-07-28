В крепости Эребуни завершились археологические раскопки

В связи с завершением археологических раскопок в крепости Эребуни там побывали вице-мэр Еревана Гаяне Мелкумян и посол Франции в Армении Джонатан Лакотт. Им были представлены результаты раскопок 2021 года.

Как передает Арменпресс, Гаяне Мелкумян и Джонатан Лакотт обошли территорию древнего поселения, ознакомились с проделанными работами, затем выступили с пресс-конференцией.

«Этот проект является одним из важных совместных проектов мэрии Еревана и Франции. Историко-археологический Музей-заповедник Эребуни, являясь одним из самых наших важных памятников, заслуживает большого внимания. Посредством этой программы и других инициатив мы пытаемся способствовать развитию Музея-заповедника», - сказала заместитель мэра Еревана Гаяне Мелкомян.

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакотт подчеркнул, что это наследие очень важно и для истории Еревана и для всего региона.

«Это часть общих масштабных проектов наследия, реализуемых Францией в Армении. Франция начнет сотрудничество с Арменией по сохранению наследия, так как армянское наследие находится под угрозой. Мы хотим поддержать Армению, чтобы сохранить это наследие и оценить его», - сказал Лакотт.

Директор музея-заповедника Микаел Бадалян подчеркнул, что изучение этого древнейшего поселения очень важно не только для археологии Армении, но и всего региона.

«Многие археологи знают об этих исследованиях, они получили высокую оценку самых авторитетных урартоведов», - сказал Бадалян.

С 2008 года в крепости Эребуни проводится серьезная программа археологических раскопок.