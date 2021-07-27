Фонд страхования военнослужащих компенсировал семьям еще 43 военнослужащих

Семьям 43 военнослужащих, погибших или получивших инвалидность в результате войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха 27 сентября 2020 г., из Фонда страхования военнослужащих была выплачена компенсация.

Об этом «Арменпресс» сообщили из Фонда страхования военнослужащих.

Таким образом, количество основных бенефициаров фонда составило 4 220 человек. Из них 416 были бенефициарами фонда до войны 2020 года. Ознакомиться со списком имен можно по следующей ссылке.

Фонд страхования военнослужащих создан для обеспечения стабильных и равных страховых выплат погибшим при защите границ Родины, без вести пропавшим, получившим инвалидность 1 и 2 степени военнослужащим и их семьям.

Средства фонда формируются за счет обязательных ежемесячных платежей лиц, получающих доход в Армении и в Арцахе, а также за счет добровольных пожертвований, полученных из диаспоры.

«Для пополнения фонда в фойе отеля «Ереван Марриотт» установлен Аревагорг - Солнечный ковер. Каждый может связать узел на этом ковре. Узелок на символическом Аревагорге, принадлежащем к коврам уезда Джраберд Арцаха, можно связать и онлайн: https://megerian.1000plus.am/.

С момента создания Фонда страхования военнослужащих, подотчетность и прозрачность его деятельности были в приоритете․Общественности 28 июня был представлен отчет директора за 2020 год и 2021 годы (включая 31 мая) и заключение независимой аудиторской компании»,- говорится в сообщении фонда.