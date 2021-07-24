Европейские индексы - 23-07-21

МОСКВА, 24 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 23 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.00% и составил 15669.29 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.35% и составил 6568.82 пункта, британский FTSE вырос на 0.85% и составил 7027.58 пункта, а российский RTSI снизился на 0.24% и составил 1595.86 пункта.