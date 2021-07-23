В Арцахе нет новых случаев заражения COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 23 июля нет новых случаев заражения COVID-19.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 33 теста. Таким образом, общее число тестирований достигло 27 952. Всего подтверждено 2 935 случаев заражения COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 10 000 тестов на COVID-19, из них 952 оказались с положительным результатом.

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 10 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.