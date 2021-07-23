На территории монастырского комплекса Святого Григория Бардзракаша ведутся раскопки

В общине Дсех Лорийской области, на территории монастырского комплекса Святого Григория Бардзракаша проводятся раскопки, очистка памятников и развалин, а также ведется обмер и разработка проектно-сметной документации. Как передает «Арменпресс», Управление информации и связей с общественностью Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении сообщает, что на проектирование, обмер и реставрацию монастыря Святого Григория Бардзракаша в установленном порядке был объявлен тендер. Работы на средства государственного бюджета проводит Армянский национальный архитектурно-строительный университет, выигравший тендер. В настоящее время уже ведутся археологические раскопки.

Монастырский комплекс Святого Григория Бардзракаша датируется X-XIII веками. Он расположен в лесу, в 2 км к северо-востоку от Дсеха, на левом склоне реки Марц. Он был построен в память о первом армянском католикосе Григоре Лусавориче. Комплекс состоит из двух церквей, притвора, часовни, родового кладбища Мамиконянов, маслобойни. На тропе, ведущей к монастырскому комплексу, есть хачкары и родник. Он известен под именем «Родник Гикора». Имя обусловлено сценкой из фильма «Гикор», в которой он пьет воду именно из этого родника. Две церкви, составляющие основную группу, примыкают друг к другу.

Согласно надписи на нижней части южной стены, строительство монастыря Бардзракаша было начато в 1221 г. внуком Амазаспа Мамиконяна сыном Саркиса Марзпаном при правлении сына Тамары и Георгия Иване Закаряна.

В средние века монастырь Святого Григория Бардзракаша был одним из важнейших образовательных центров Армении. Здесь получали образование представители династии Мамиконянов, а духовенство занималось научной работой.

Монастырский комплекс был частично отремонтирован в 1939 году, очистные работы и раскопки проводились в 1950-1969 годах. В 2014 году комплекс был включен в список «Europa Nostra» - 11 наиболее значимых памятников, находящихся под угрозой исчезновения.

В 2016 г. на средства госбюджета РА был разработан проект демонтажа, регистрации и документации перемещенных камней, по которому в том же году были выполнены соответствующие работы.