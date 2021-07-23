Европейские индексы - 22-07-21
МОСКВА, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 июля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.60% и составил 15514.54 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.26% и составил 6481.59 пункта, британский FTSE снизился на 0.43% и составил 6968.30 пункта, а российский RTSI вырос на 0.86% и составил 1599.74 пункта.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен
- 09:10 Газета «Айастани Анрапетутюн»: До каких пор будет продолжаться турецкое лицемерие?
- 08:59 Европейские индексы - 22-07-21
- 08:58 Американские индексы выросли - 22-07-21
- 08:57 Цены на цветные металлы - 22-07-21
- 08:57 Цены на драгоценные металлы выросли - 22-07-21
- 08:56 Цены на нефть выросли - 22-07-21
- 22.07-21:32 Айк Мартиросян одержал очередную победу на Кубке мира
- 22.07-21:23 Лукашенко подписал декрет о перераспределении президентских полномочий
- 22.07-20:58 Заблудившийся и оказавшийся на территории Азербайджана житель Аскерана возвращен на родину
- 22.07-20:35 13 армянских военнопленных осуждены в Азербайджане на 6 лет
- 22.07-20:16 Байден объявит о введении санкций против членов правительства Кубы
- 22.07-20:07 Авиакомпания “MyWay” начала выполнение полетов по направлению Тбилиси - Ереван – Тбилиси
- 22.07-19:58 Создана рабочая группа по обеспечению сотрудничества между Арменией и РФ в сфере космической деятельности
- 22.07-19:34 Армения направит миссию в РФ для мониторинга выборов в Госдуму
- 22.07-19:21 РФ с озабоченностью воспринимает любые проявления эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе: Захарова
- 22.07-18:43 Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
- 22.07-18:16 Сейран Оганян избран главой парламентской фракции «Армения», Арцвик Минасян - секретарем
- 22.07-18:09 UCOM своим бизнес- клиентам предлагает услугу WI-FI AS A SERVICE
- 22.07-17:51 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-07-21
- 22.07-17:50 Азиатские индексы выросли - 22-07-21
- 22.07-17:49 Предстоящие на 23 июля мероприятия
- 22.07-17:38 Левон Мазманян освобожден от должности советника премьер-министра Армении
- 22.07-16:42 ЦИК Армении объявила дату созыва первой сессии избранного Парламента
- 22.07-16:26 Сын губернатора Сюникской области Меликсета Погосяна объявлен в розыск
- 22.07-16:19 ЦИК Армении признала утратившей силу регистрацию кандидатов в депутаты, представивших самоотвод
09:41, 16.07.2021
Viewed 1421 times Будем стоять до конца, но никогда не будем в составе Азербайджана: Министр иностранных дел Арцаха
13:36, 17.07.2021
Viewed 1118 times Баку отказывается предоставить коридор для железной дороги РА-Грузия-Азербайджан- РФ. Пашинян
19:51, 16.07.2021
Viewed 1101 times Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Армению
11:35, 17.07.2021
Viewed 992 times Военнослужащему АО Артуру Агасяну посмертно присвоено высшее звание «Герой Арцаха»
20:48, 20.07.2021
Viewed 924 times Мы должны идти по пути компромиссных решений: Путин Алиеву