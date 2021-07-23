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Европейские индексы - 22-07-21

Европейские индексы - 22-07-21

МОСКВА, 23 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.60% и составил 15514.54 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.26% и составил 6481.59 пункта, британский FTSE снизился на 0.43% и составил 6968.30 пункта, а российский RTSI вырос на 0.86% и составил 1599.74 пункта.


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