Театр песни будет гастролировать в областях Армении с концертами, посвященными Бабаджаняну

В целях активизации культурной жизни в приграничных общинах Армении и Арцаха реализуется программа «Тыл - культура, граница - центр», в рамках которой в Сюнике, Гегаркунике и в Тавуше выступит Государственный театр песни Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом 22 июля на встрече с журналистами сообщил директор Государственного театра песни Армен Саргсян.

Он напомнил, что в театре уже два года идет ремонт, который почти завершен. И поэтому концерты проходят на других площадках. «В этом году мы отмечаем 100-летие Арно Бабаджаняна, мы объявили год Бабаджаняна. Концерт, посвященный ему, мы представили в Ереване, с той же программой будем в и приграничных общинах Армении. Мы исполним и произведения Артура Григоряна», - сказал Саргсян и сообщил, что в Сюнике они будут с 13 по 16 августа. Они выступят в Мегри, Капане, Дарпасе, с 5 по 9 августа будут в Тавушской области, в Берде, Бердаване и Азатамуте. У них два концерта в Бердаване. Там есть воинская часть, они выступят и для воинов. 29-30 июля Театр песни будет в Гегаркуникской об;асти, в Мартуни и в Варденисе.

По словам Армена Саргсяна, перед концертами жители этих общин смогут посмотреть и картины театрального художника Нарека Теряна. Директор театра выразил надежду, что концертные вечера пройдут хорошо.

Программа «Тыл - культура, граница - центр» реализуется при содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении.