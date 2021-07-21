Газета «Айастани Анрапетутюн»: Послания Турции предельно ясны

«Еще в прошлом году политический обозреватель Ерванд Бозоян говорил о появившемся в турецкой прессе секретном документе, согласно которому Турция разработала план нападения на Грецию и Армению.

Сегодня, к сожалению, программа, связанная с Арменией, в основном реализована, и нет сомнений в том, что Турция в лице Эрдогана привержена и реализации программы, связанной с Грецией. Выступая в Парламенте самопровозглашенной Турецкой Республики Кипр 19 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свое стремление разделить Кипр на два государства.

Решением Госсовета Турции от 10 июля прошлого года Святая София была превращена в мечеть. Это уже был сигнал, что Турция, не обращая внимания на призывы и критику, действует в соответствии со своими целями и программами. Визит на оккупированные территории Кипра, в свою очередь, стал необычным испытанием для Европы, насколько она готова и способна защищать и отстаивать свои принципы и ценности. Если не можешь защитить свою духовность, свою нетленность, то во всем остальном приходится идти на уступки».

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