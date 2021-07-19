В Грузии за сутки выявлено 848 новых случаев инфицирования коронавирусом

Согласно информации, опубликованной на Stopcov.ge, в рамках интенсивного тестирования за последние 24 часа проведено 18 194 тестов, отсюда 9 607 на антигены и 8 587 PCR.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на apsny.ge, в результате проведенного тестирования, за последние 24 часа выявлено 848 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. С первого случая инфицирования по сей день в стране общее количество выявленных подтвержденных случаев COVID-19 составляет – 388 329.

Что касается показателя положительности, по состоянию на 18 июля, дневной показатель положительности составляет 4.66 %, за последние 14 дней – 4.60%, а за 7 дней - 4.92%.

За последние сутки выздоровел 1 231 человек, в целом же количество выздоровевших выросло до 366 250.

За последние 24 часа в Грузии зафиксировано 15 новых случаев смерти от коронавируса. С начала пандемии по сей день в Грузии жертвами коронавируса в общей сложности стал 5 566 человек.