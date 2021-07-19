ВС Афганистана отбили у талибов несколько районов на севере и в центре страны

Афганские национальные силы обороны и безопасности (АНСОБ) за последние 24 часа отбили у радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) несколько районов на севере и в центре страны. Как указывается в распространенном в понедельник сообщении на официальном сайте Министерства внутренних дел Афганистана, речь идет о районах Дараи-Суф Бала (провинция Саманган), Сурхи Парса и Шейх Али (провинция Парван), а также Малистан (провинция Газни).

Ранее представитель АНСОБ генерал Аджмал Шинвари сообщил, что за последние четыре дня военнослужащие ВС Афганистана уничтожили 967 боевиков "Талибана" и ранили еще примерно 500.

Ожесточенные бои продолжаются в 20 из 34 провинций страны. В частности, идет оборона города Талукан в провинции Тахар от нападений талибов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Между тем 18 июля в столице Катара, городе Доха, завершились двухдневные переговоры между делегацией афганских политиков и представителями "Талибана". Стороны договорились продолжать мирные переговоры, однако о прекращении огня пока речи не шло.

Столкновения между правительственными силами и талибами стали более частыми после заявления президента США Джо Байдена, который 14 апреля объявил о своем решении завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. По состоянию на 13 июля США более чем на 95% завершили вывод своих войск. В то же время афганские официальные лица неоднократно сообщали, что "Талибан" наращивает темпы наступления.