Спрос на экономику стал меньше: какие специальности предпочитают абитуриенты

Вступительные экзамены 2021 года в стране завершились в надлежащее время, без серьезных проблем.

На пресс-конференции, состоявшейся в пресс-центре «Арменпресс», заместитель директора Центра аттестации и тестирования Каро Насибян отметил, что количество бесплатных мест, выделенных университетам, составило 1 800, а количество платных мест – 21 820. На единые экзамены в Центре оценивания и тестирования было зарегистрировано 11 058 абитуриентов, поступили 8 083 абитуриента.

«Наиболее востребованными были специальности, связанные со сферой информационных технологий. Юриспруденция также была востребована, хочу добавить, что прошла почти половина абитуриентов. Кроме того, востребованы и медицинские специальности, в частности, - стоматология», - представил Каро Насибян.

Заместитель директора Центра аттестации и тестирования отметил, что многие годы экономика была востребованной специальностью, особенно «Финансы и кредит», «Менеджмент», но в этом году можно сказать, что конкурса вообще не было, поступили и абитуриенты с низкими баллами.

Специальности химия, религия, а также теология, искусствоведение не заслужили особого внимания абитуриентов. Количество вакансий по этим специальностям достаточно велико.