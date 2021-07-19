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На горячую линию Аппарата президента Арцаха за прошедшую неделю поступило 257 звонков

На горячую линию Аппарата президента Арцаха за прошедшую неделю поступило 257 звонков

На номер горячей линии 119, задействованный Аппаратом президента Республики Арцах, с 13 по 16 июля поступило 257 звонков. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах.

Большинство звонков было связано с программой государственного финансового содействия, направленного на выполнение кредитных обязательств, предоставление жилья, ремонт поврежденных домов, выплату компенсации за утраченное имущество, а также проблемы вынужденных переселенцев.

Для ответов на пропущенные звонки и для уточнения вопросов, информации, консультации, выявления проблем и в других целях сотрудники горячей линии сделали 77 звонков.

На горячую линию из Арцаха можно звонить по номеру 119, из Республики Армения и из-за рубежа на номер + 374-47-119-119. Режим работы - с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

В Аппарате президента Арцаха отметили, что по социальным вопросам желательно звонить на горячую линию Министерства труда и социальной миграции Республики Арцах на короткий номер 114.


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