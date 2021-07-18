В Израиле разработали препарат от коронавируса на основе стволовых клеток

Первая стадия испытаний нового препарата от COVID, основанного на использовании стволовых клеток, успешно завершена в клинике Рамбам в израильской Хайфе, рассказали РИА Новости разработчики нового препарата.

Как передает Арменпресс, по их словам, потребовалось всего три инъекции в течение суток, чтобы нормализовать уровень сатурации и значительно улучшить состояние больных, в настоящее время специалисты переходят ко второй стадии испытаний.

Как рассказал главный исследователь Томер Бронштейн, ранее компания Bonus BioGroup Ltd в течение многих лет занималась изучением стволовых клеток для выращивания из них костной ткани для использования в пластической хирургии и ортопедии. Исследования показали, что препарат, созданный на основе стволовых клеток, может быть исключительно эффективен при лечении COVID.

"У стволовых клеток есть свойство успокаивать иммунную систему. Можно сказать, что они работают как скорая помощь в организме. Например, если есть повреждённые ткани, то эти клетки могут восстановить ткань. Они могут восстанавливать повреждённые ткани посредством успокоения иммунной системы. Именно этим свойством мы и пользуемся, когда пытаемся вылечить цитокиновую бурю в организме при коронавирусе. Мы не используем эти клетки в исходном виде такими, мы вносим в них некоторые изменения - небольшие, но они помогают усилить их действие против воспалительных процессов в организме больного", - рассказал Бронштейн.

По словам исследователей, стволовые клетки берутся у здоровых людей, обрабатываются в биореакторе по специальной технологии, в клетки вносятся необходимые изменения, весь процесс подготовки препарата занимает около 10 дней. Лекарство изготавливается в виде инъекции, которая вводится подкожно.

"В каждой такой дозе миллионы обработанных стволовых клеток с невероятной возможностью лечения. Во время клинических исследований мы увидели, что безопасность нашего лечения не вызывает никаких нареканий. Во-вторых, мы увидели, какой невероятный эффект у нашего лекарства", - сказал Бронштейн.

На первом этапе исследований лекарство тестировали на нескольких больных коронавирусом в тяжелом состоянии, которые находились в группе риска, страдая серьезными хроническими заболеваниями. По утверждению специалистов, у всех пациентов состояние улучшилось в течение суток, и после третей дозы лекарства сатурация вернулась на нормальный уровень.

"Мы знаем, что коронавирус повреждает и другие органы, не только легкие. Это, например, мышца сердца. Анализы показали, что лекарство способствует восстановлению и других поврежденных тканей в организме больного", - сказал Бронштейн.

На первой стадии клинических испытаний в хайфской больнице новый препарат показал способность снимать цитокиновый шторм, нормализовать работу иммунной системы и предупреждать тяжелые последствия болезни, сказал проводивший испытания в клинике доктор Шади Хамуд.

"Я вам скажу словами пациентов. Они рассказали, что с ними произошло чудо. Некоторые из них уже неделями не могли спать, им было очень тяжело дышать. Вдруг они говорят о том, что они могут спать, дышать и даже ходить, когда за день до этого не могли пройти ни шагу", - сказал Хамуд.

Данные компьютерной томографии, которую больным, участвовавшим в эксперименте, проводили до, сразу после и через месяц после введения нового препарата, показали, что лекарство эффективно излечивает воспаление легких.

"Мы видим практически чистые легкие через месяц после лечения. А это обычно не происходит так быстро. Также важно сказать, что мы не заметили серьезных побочных эффектов при использовании лекарства", - сказал доктор Хамуд.

В настоящее время исследователи переходят ко второй фазе испытаний препарата, которая будет проводиться в Израиле с участием 60 тяжелобольных коронавирусом. По завершении второй фазы начнётся третья, в которой будут участвовать около 300 больных из различных стран мира.

"На данный момент препарат зарекомендовал себя очень хорошо. Девяносто процентов тяжелых больных выздоровели в течение пары дней после терапии и были выписаны домой", - рассказал РИА Новости один из руководителей группы разработчиков доктор Шай Марецкий.

Себестоимость нового лекарства будет относительно небольшой, а продолжительность госпитализации тяжелобольных уменьшится в несколько раз, уверяют разработчики.

"Цена лекарства очень маленькая, особенно по сравнению с альтернативой - содержанием тяжелобольного в больнице, ведь такой больной стоит государству тысячи долларов ежедневно. Здесь мы говорим об уменьшении срока госпитализации и о лечении, которое стоит в разы дешевле", - заключил собеседник агентства.

Опасения резкого роста числа тяжелобольных, что чревато непосильной нагрузкой на медицинскую систему, заставляет многие государства, в том числе Израиль, держать свои границы закрытыми для пассажиров из стран с большим уровнем заражений, но новое лекарство, по мнению его разработчиков, может решить эту проблему.