Пожарные потушили пожары на территориях общей площадью 29․4 га  

С 16 по 17 июля в Национальный центр кризисного управления Спасательной службы МЧС РА поступило 16 звонков по поводу пожаров на территориях площадью более 200 квадратных метров — в различных травянистых районах страны.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, пожары возникли на следующих территориях:

Ереван: в административном районе Шенгавит — 700 квадратных метров, в административном районе Малатия-Себастия — 1000 квадратных метров, в административном районе Эребуни — 500 квадратных метров, в административном районе Аван — 2000 квадратных метров,

в городе Масис Араратской области — 3000 квадратных метров,

в селе Шаумяне Армавирской области — 7 га,

в городе Гавар Гегаркуникской области — 4․5 га,

в городе Абовян Котайкской области — 1500 кв.м,

в городе Артик Ширакской области -— 10000 кв.м,

в городе Каджаран Сюникской области — 8 га,

в городе Ехегнадзор Вайоцдзорской области — 1․1 га, в селе Арин — 3 га,

в городе Дилижан Тавушской области — 200 квадратных метров, в городе Берд — 3 га.

По данным источника, пожарные потушили пожары на вышеуказанных территориях общей площадью 29․4 га.