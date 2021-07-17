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Ш.Мишель надеется, что армянский народ ощутит позитивный эффект от поддержки ЕС в размере € 2,6 млрд

Ш.Мишель надеется, что армянский народ ощутит позитивный эффект от поддержки ЕС в размере € 2,6 млрд

Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что предоставляемая Европейским союзом Армении помощь в размере 2,6 млрд евро является уникальной возможностью для страны. 

Как сообщает Арменпресс, об этом Шарль Мишель заявил на совместной пресс-конференции с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Николом Пашиняном в Ереване. 

Высокопоставленный представитель ЕС выделил несколько включенных в пакет программ, которые касались изменения климата, развития малого и среднего бизнеса, а также демократических реформ.

«Это лучшее условие, гарантирующее процветание. Я настроен оптимистично с учетом  тех сильных сигналов, которые мы посылаем Армении. Это также сигнал уверенности в будущем, сигнал о том, что мы будем тесно сотрудничать, чтобы реализовать все это, чтобы народ, граждане Армении почувствовали положительное влияние этих программ», - заключил Шарль Мишель.


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