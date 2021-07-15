В министерстве обороны Армении 15 июля прошли армяно-итальянские двусторонние военно-политические консультации, в которых приняли участие делегации во главе с начальником главного управления оборонной политики и международного сотрудничества МО Армении Левоном Айвазяном и руководителем офиса международных отношений Генерального оборонного штаба Италии, бригадным генералом Дэвидом Морпурго.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе консультаций были обсуждены вопросы, касающиеся региональной безопасности, международного развития, а также сотрудничества между министерствами обороны Армении и Италии. Было решено возобновить с соблюдением санитарных норм деятельность по сотрудничеству, прерванную в прошлом году ввиду ограничений, вызванный эпидемией.

На основании договоренностей, достигнутых в 2021 году, подписан План двустороннего военного сотрудничества между Арменией и Италией на 2021 год. Во второй половине года планируется провести 11 мероприятий в Армении и Италии. Мероприятия касаются обмена опытом в областях, представляющих взаимный интерес, обучения личного состава, продолжения военно-политических консультаций.