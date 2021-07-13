Национальная научная лаборатория активизирует работу с учеными из диаспоры

Национальная научная лаборатория имени А. И. Алиханяна привлекает к своей работе ученых из диаспоры. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» директор Национальной научной лаборатории им. А. И. Алиханяна (Ереванский физический институт), почетный профессор кафедры физики Франк М. Фраймана Университета Нотр-Дам Ани Абраамян отметила, что в ближайшие дни в Армению прибудет группа армянских физиков из диаспоры.

«После войны армяне диаспоры выражают свою готовность внести и свой вклад в область науки Армении. Они понимают, что будущее Армении связано с наукой. Мы можем укрепить науку. Диаспора готова всячески содействовать нашим студентам. В следующую пятницу 12 армянских физиков из диаспоры прибудут в Армению, чтобы работать здесь. Надеемся, что таких специалистов будет больше, в ближайшее время у нас появятся и новые группы. Необходимо создать условия, чтобы учащиеся занимались только наукой. Сейчас мы думаем, как связать Армению с американскими организациями, которые финансируют науку», - сказала она.

По словам Ани Абраамян, в Армении наблюдается большой интерес к науке как среди школьников, так и среди студентов. Студенты из США также выразили желание работать в Национальной научной лаборатории. Есть претенденты, уже отобрано 4 человека. В ближайшем будущем стоит задача расширить участие студентов как из Армении, так и из-за рубежа.

Ани Абраамян сообщила, что подписаны новые договоренности о сотрудничестве в научной сфере. В частности, в США есть новая крупная программа под названием «Электронно-ионный коллайдер», в которой участвуют и армянские ученые.

«Ученые нашего института уже участвовали в работе лаборатории Джефферсона в США. Теперь мы будем участвовать в другом формате. Мы собираемся быть лидером, предлагать решения проблем, выполнять заказы. Условия в мире меняются очень быстро. Мы для обеспечения развития должны использовать наши связи», - сказал он.

Одна из важных инициатив Национальной научной лаборатории - создание научно-производственного цеха или «чистой комнаты», соответствующей международным стандартам. В Армении нет «чистой комнаты» класса 1 000, и создание такой чистой среды позволит проводитть такие исследования, которые в настоящее время недоступны.