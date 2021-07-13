Кто же он, первый ректор Ереванского государственного университета…

Прежде чем ответить на вопрос, стоит узнать, кем он был на самом деле и почему именно он... О нем можно кратко, как биографическое резюме написать: армянский юрист, представитель социологического направления, профессор права (1884 г.), ученый-цивилист, профессор Московского университета (1884-1899), первый ректор ЕГУ (1919-1920) и т. д.

В этом резюме, возможно, будет что-то, заслуживающее аплодисменты, но можем ли мы получить представление о человеке, который вызывает наше любопытство, даже если его имя будет опубликовано… вряд ли, потому что сегодня, даже студентам университета трудно ответить на этот вопрос, а он - это Юрий (Георгий) Степанович Гамбарян. Он родился в Тифлисе в 1850 году. Был из детей старшего офицерского состава, родившихся в Тифлисе, принадлежавших к индивидуально свободной группе Российской империи, которая в России зародилась в 1722 году. Эти дети были детьми неродословных чиновников, которые родились до получения отцов первой офицерской степени, дающей офицерам право на наследование дворянства. Отец Юрия, Степан Гамбарян, дослужился до чина государственного советника, что дало ему возможность получить дворянство. Степан Гамбарян был государственным прокурором, от которого Юрий, вероятно, унаследовал его склонность к закону, но до этого, в 1866 году, Юрий окончил 1-ю мужскую гимназию в Тбилиси (Грузия), затем продолжил обучение на юридическом факультете Московского университета и в 1870 г. окончил, защитив докторскую степень. Трудовую деятельность он начал в Судебной палате Тбилиси (Тбилиси), был судебным следователем, а в 1873–1874 гг. выехал в командировку в Европу (Австрия, Германия, Франция, Швейцария). В 1880 г. он в Московском университете защитил кандидатскую диссертацию по теме «Добровольная и безвозмездная деятельность на благо других». В октябре того же года был избран доцентом кафедры гражданского права Новороссийского университета. И снова с апреля 1882 г. по июль 1883 г. он выехал в заграничную командировку, после чего продолжил работу в том же университете. И уже с июля 1884 года по сентябрь 1899 г. он читал лекции в Московском университете сначала как доцент, а с декабря 1884 г. по совместительству был профессором кафедры гражданского права и гражданского процесса. Курс был о процессе получения российского гражданства. В 1889 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора юридических наук по теме «Публичный интерес в гражданском праве».

По прихоти судьбы именно общественный интерес бросает вызов его личному интересу, и летом 1899 года Юрию Гамбаряну приходится покинуть Московский университет, в деятельность которого он внес значительный вклад. Проблема была связана с армянским национальным движением, которое Гамбарян вместе с профессором того же университета Нерсесом Нерсесовым активно поддерживал. Он отвечал за сбор средств и деятельность комитета, состоящего из представителей армянской общины Москвы. Это занятие ученого не понравилось тогдашнему министру народного просвещения Н. П. Боголепову, который категорически поставил вопрос об исключении Гамбаряна из вуза. Гамбарян ушел, но на этом его педагогическая работа не заканчилась. В 1900 г. он переехал в Париж. Сначала он преподает в Международной школе, затем участвует в создании Российской высшей школы социальных наук, также читает лекции в Брюссельском университете. Юрий Гамбарян возвратившись в Россию в 1906 - 1911 гг. занял должность заведующего кафедрой гражданского права Санкт-Петербургского университета, также занимался и научной деятельностью, разрабатывал и издавал курсы гражданского права и другие работы. В своих работах он давал толкования и определения, касающиеся вопросов права и государства, общества и гражданина, правительства и права. Например, относительно права и государства, он считал, что право логически предшествует государству, поэтому «невозможно судить о концепции государства без готовой концепции права, которая является необходимым условием для понимания государства». Он выступал за разграничение права и закона, принимая существование «высшего» права как идеальную цель и критерий для оценки положительного права. Закон считался более или менее точным отражением права. При этом он предлагал считать закон не естественным, а «правом с нератифицированным принуждением». В российских источниках Гамбарян упоминается и считается основателем Русской социологической школы. Помимо собственных произведений, он переводит и редактирует и необходимую литературу, он был в редколлегию энциклопедического словаря «Гранат», отличался активной общественной деятельностью и организаторским талантом.

В 1917 г. Юрий Гамбарян вернулся в Тбилиси и в 1922 году после небольшого перерыва стал руководить Грузинским политехническим институтом. И почему же столица Грузии, а не Ереван? Разве Ереван не привлекал Гамбаряна, или в нашей столице не было соответствующего учреждения, куда мог бы вложить свои силы достойный ученый? Ни то, ни другое… И когда в 1919 г. правительство Республики Армения реализовало идею создания национального университета, Юрий Гамбарян был приглашен в университет в качестве ректора-организатора. Он с радостью согласился и с энтузиазмом начал работать с июля того же года. До декабря 1920 г. он проделал большую работу, решив ключевые вопросы открывшегося университета, обеспечил научный потенциал университета, нанял профессоров-основателей и создал высококвалифицированный коллектив. Через Министерство иностранных дел республики он обратился к дипломатическим представителям Армении в США, Англии, Франции, Италии, Австрии и Персии, дабы организовать добровольный сбор средств и закупить книги для университетской библиотеки как у научных учреждений, так и у частных лиц.

Это длилось недолго. Вскоре вмешалась политика. Великий профессор и ученый, когда-то пожертвовавший своей карьерой во имя национальных интересов, и на этот раз вынужден был покинуть родину. После установления Советской власти в Армении 29 ноября 1920 г. года особенности и программы университета были изменены, и бывший штат вместе с ректором был освобожден. Гамбарян был вынужден вернуться в Тбилиси.

Кажется, что люди проигрывают из-за своих слабостей, однако в жизни бывает много случаев, когда, будучи сильными, сильные просто отступают, не включаясь в бессмысленную борьбу, прекрасно зная как свои права, так и качество властей и общества. Так и Юрий Степанович Гамбарян покинул свою горячо любимую Родину, без права на оглядку ...

Юрий Степанович Гамбарян скончался в 1926 году в Москве. Он похоронен на Новодевичьем кладбище.

Элеонора НЕРСИСЯН