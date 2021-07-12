ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Заболеваемость COVID-19 в мире растет четвертую неделю подряд. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге.

"Кроме того, после десяти недель спада также выросла смертность", — добавил он.

Глава ВОЗ подчеркнул, что сейчас мир переживает обострение ситуации с коронавирусной инфекцией.

"Это несет еще большую угрозу для человеческих жизней, <…> и мировой экономики", — отметил Гебрейесус.

Также он признался, что наибольшую обеспокоенность у медиков вызывают регионы, столкнувшиеся с дефицитом вакцин.