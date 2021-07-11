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В Турции загорелся автобус с нелегальными мигрантами, 12 человек погибли

В Турции загорелся автобус с нелегальными мигрантами, 12 человек погибли

Двенадцать человек погибли и 20 получили ранения в результате аварии автобуса с нелегальными мигрантами в воскресенье в районе Мурадие провинции Ван на востоке Турции. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает  агентство Anadolu.

Сообщается, что в результате аварии автобус загорелся. На место происшествия были направлены сотрудники Управления по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, полицейские и медики. Раненые были доставлены в близлежащие больницы.

Провинция Ван, граничащая с Ираном, является транзитной для мигрантов из Афганистана и Пакистана, которые нелегально переходят турецкую границу и пытаются перебраться в страны ЕС.


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