В Грузии от коронавируса умерли еще 22 человека. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузию-онлайн, с начала пандемии по сей день в стране жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 443 человека.

Вместе с тем, за последние сутки в Грузии выявлено 1 364 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.

За последние 24 часа проведено 33 629 тестов.