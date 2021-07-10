За последние сутки в Грузии выявлено 1 364 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом
14:46, 10 Июль, 2021
В Грузии от коронавируса умерли еще 22 человека. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузию-онлайн, с начала пандемии по сей день в стране жертвами коронавируса в общей сложности стали 5 443 человека.
Вместе с тем, за последние сутки в Грузии выявлено 1 364 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.
За последние 24 часа проведено 33 629 тестов.
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