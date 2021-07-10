КС снова отклонил ходатайство Товмасяна о вызове президента в суд в качестве свидетеля

Конституционный суд Армении снова отклонил ходатайство Грайра Товмасяна о вызове президента Армении Армена Саркисяна в качестве свидетеля на заседание по обжалованию результатов выборов. Как сообщает Арменпресс, такое решение огласил председатель суда Арман Диланян на заседании Конституционного суда, созванном для рассмотрения исков о признании результатов выборов в НС недействительными.

«Суд решил отклонить ходатайство Товмасяна о вызове президента Армении в качестве свидетеля для заслушивания его показаний», - сказал Диланян.

На заседании Конституционного суда 9 июля Грайр Товмасян внес 3 ходатайства. Первый из них касался вызова президента республики в качестве свидетеля, чтобы узнать, при каких условиях он решил назначить день выборов 20 июня. «Присутствующие не могут ответить на этот вопрос, но этот вопрос поднят как минимум в трех исках», - сказал он.

Утром 10 июля Конституционный суд Армении отклонил ходатайство Грайра Товмасяна. Однако Товмасян снова подал аналогичное ходатайство, но уже по другой статье.